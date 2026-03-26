Percheziții într-un dosar ce vizează obținerea ilegală de indemnizații pentru persoane cu handicap
26 mar. 2026, 12:14
Percheziții Poliția Română
Prejudiciul creat prin acordarea de indemnizații pe baza unor documente neconforme cu realitatea este estimat la peste 1,3 milioane de lei.
Poliţiştii din Mehedinţi efectuează, joi, mai multe percheziţii într-un dosar care vizează 23 de persoane, care ar fi beneficiat de indemnizaţii pentru persoanele cu handicap folosind documente false.
Adeverinţele de încadrare în grad de handicap au fost eliberate în perioada 2019 - 2025, de o angajată a Direcţiei de Asistenţă Socială Turnu Severin şi au creat un prejudiciu estimat la peste 1,3 milioane de lei.
În continuarea cercetărilor, suspecţii urmează să fie duşi la audieri la sediul IPJ Mehedinţi.
