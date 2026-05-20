Percheziții într-un dosar de proxenetism la Drobeta-Turnu Severin: 12 persoane, duse la audieri

Douăsprezece persoane au fost duse la audieri, miercuri dimineață, după perchezițiile desfășurate într-un dosar de proxenetism în Drobeta-Turnu Severin.

Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, şapte percheziţii într-un dosar de proxenetism. Cinci bărbaţi din Drobeta-Turnu Severin ar fi exploatat două femei, în judeţele Mehedinţi şi Timiş, cărora le-ar fi înlesnit practicarea prostituţiei cu diferite persoane. Au fost puse în aplicare 12 mandate de aducere.

"Astăzi, 20 mai, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, au pus în executare 7 mandate de percheziţie la domiciliile unor persoane bănuite de proxenetism. În urma percheziţiilor, au fost identificate şi ridicate sume de bani, telefoane mobile, precum şi mijloace materiale de probă necesare soluţionării cauzei", anunţă, miercuri, IPJ Mehedinţi.

De asemenea, poliţiştii au descoperit materiale pirotehnice şi o armă neletală.

"Din cercetări a reieşit că, de la începutul anului până în prezent, cinci bărbaţi, cu vârste cuprinse între 20 şi 38 de ani, din Drobeta-Turnu Severin ar fi exploatat două femei, în judeţele Mehedinţi şi Timiş, cărora le-ar fi înlesnit practicarea prostituţiei cu diferite persoane, activitate în urma căreia ar fi beneficiat de sume de bani", precizează anchetatorii.