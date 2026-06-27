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Podul Giurgiu-Ruse, închis temporar sâmbătă după-amiază
Podul Giurgiu-Ruse
Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi închisă temporar, sâmbătă pentru toate categoriile de autovehicule, ca urmare a organizării unei parade a ambarcaţiunilor din România şi Bulgaria, pe fluviul Dunărea, eveniment ce va fi însoţit de un spectacol de artificii organizat în zona centrală a podului, relatează Agerpres.
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