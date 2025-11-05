PRIZONIER ELIBERAT DIN GREȘEALĂ ÎN LONDRA. AUTORITĂȚILE ȘI-AU DAT SEAMA ABIA DUPĂ O SĂPTĂMÂNĂ CĂ LIPSEȘTE
PRIZONIER ELIBERAT DIN GREȘEALĂ ÎN LONDRA. AUTORITĂȚILE ȘI-AU DAT SEAMA ABIA DUPĂ O SĂPTĂMÂNĂ CĂ LIPSEȘTE
Poliția Metropolitană din Londra desfășoară o operațiune de urgență pentru prinderea unui deținut eliberat din greșeală din penitenciarul HMP Wandsworth.
Poliția Metropolitană din Londra desfășoară o operațiune de urgență pentru prinderea unui deținut eliberat din greșeală din penitenciarul HMP Wandsworth.
Bărbatul, un cetățean algerian în vârstă de 24 de ani, a fost eliberat din închisoare pe 29 octombrie, însă autoritățile și-au dat seama abia o săptămână mai târziu, pe 4 noiembrie, că lipsește.
„Am fost informați că un deținut a fost eliberat din greșeală din HMP Wandsworth miercuri, 29 octombrie. Ofițerii desfășoară verificări urgente pentru a-l localiza și a-l readuce în custodie”, a transmis Poliția Metropolitană.
Eroarea a stârnit un val de critici la adresa Serviciului Penitenciarelor din Marea Britanie, mai ales că închisoarea Wandsworth se confruntă de ani de zile cu probleme majore de personal și supraveghere.
Deținutul eliberat din greșeală este acum căutat la nivel național, iar poliția a cerut ajutorul publicului pentru a-l identifica cât mai repede.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 20:02 - Trump avertizează Iranul după discuția cu Netanyahu: „Să se miște repede”
- 19:26 - e-Factura nu va mai fi obligatorie pentru persoanele fizice cu activități economice pe CNP
- 18:47 - Lamine Yamal ratează startul Cupei Mondiale. Incertitudine majoră pentru naționala Spaniei după accidentarea suferită în Aprilie
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News