PSD a decis să nu mai continue guvernarea cu Ilie Bolojan. Social-democrații nu exclud alegerile anticipate - SURSE

Situația din interiorul PSD începe să se clarifice după primele consultări regionale. Mesajul transmis de liderii social-democrați este tot mai ferm: actuala formulă de guvernare nu mai are susținerea partidului, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS.

Sorin Grindeanu a mers în teritoriu pentru a discuta direct cu organizațiile locale, prezentând atât o evaluare a guvernării, cât și posibilele direcții pentru perioada următoare. Din aceste întâlniri reiese că nemulțumirile sunt consistente și vizează modul în care au fost luate deciziile în ultima perioadă.

PSD nu ar mai dori să guverneze alături de Bolojan

Concluzia primelor discuții este una clară: PSD nu își mai dorește să continue în actuala formulă de guvernare. În interiorul partidului se vorbește tot mai des despre necesitatea unei schimbări rapide, iar opțiunile luate în calcul sunt variate.

Printre ele se numără susținerea unei moțiuni de cenzură, care ar duce la căderea guvernului, dar și retragerea miniștrilor PSD și trecerea în opoziție. În același timp, există și varianta unei reconfigurări a executivului, prin schimbarea premierului și eliminarea USR din coaliție.

Nu este exclus scenariul alegerilor anticipate

Nu este exclus nici scenariul alegerilor anticipate, mai ales în contextul în care se discută tot mai des despre o posibilă ruptură politică majoră. Consultările din partid continuă în perioada următoare, iar toate aceste scenarii vor fi analizate în detaliu. O decizie finală este așteptată după Paște.

Pe 20 aprilie ar urma să aibă loc votul intern care va stabili direcția oficială a PSD. Atunci, liderii partidului vor anunța public dacă rămân la guvernare sau aleg una dintre variantele care ar putea schimba radical scena politică.