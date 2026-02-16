Reforma privind pensiile magistraţilor ajunge, din nou, pe agenda CCR
Reforma privind pensiile magistraţilor ajunge, din nou, pe agenda CCR
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a cerut CCR să sesizeze şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Reforma privind pensiile magistraţilor ajunge, miercuri, din nou, pe agenda Curţii Constituţionale, după cinci amânări privind luarea unei decizii; ultima - după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a cerut CCR să sesizeze şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, care să verifice dacă modificările propuse de Guvern respectă dreptul comunitar.
Miercuri, judecătorii constituţionali ar trebui să stabilească dacă dau curs acestei solicitări sau dacă o declară inadmisibilă. Acceptarea acestei cereri ar amâna pronunţarea privind pensiile magistraţilor cu cel puţin câteva luni.
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, săptămâna trecută, că este doar o chestiune de zile până când România va fi informată oficial de la Bruxelles dacă a pierdut tranşa de finanţare din PNRR, în valoare de peste 230 de milioane de euro, care depindea de această reformă.
Citește și:
- 21:42 - Israelul și SUA au atacat Iranul. Ayatollahul Khamenei a fost ucis, iar trupul său a fost recuperat – SURSE israeliene
- 20:24 - Orientul Mijlociu în pragul escaladării: Israel și Statele Unite au atacat Iranul, spații aeriene închise și zboruri anulate
- 19:49 - Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, prin care trece până la 30% din petrolul mondial
- 12:03 - Premierul Netanyahu, mesaj ferm după atacurile asupra Iranului: Acest regim terorist ucigaş nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare. Îi mulțumesc marelui nostru prieten, Donald Trump - VIDEO
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News