Restricții de circulație pe DN 6, între Orșova și Topleț. Lucrări pe podul peste Valea Cernei

Restricții de circulație pe DN 6, între Orșova și Topleț, din 14 octombrie 2026. Trafic alternativ pe podul peste Valea Cernei, dirijat de semafoare.
Traficul rutier pe DN 6, între Orșova și Topleț, va fi restricționat începând de miercuri, 14 octombrie 2026. Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova va executa lucrări de reparații la podul peste Valea Cernei, iar circulația se va desfășura alternativ, pe un singur sens de mers.
Lucrările vizează înlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație ale podului situat pe DN 6, la limita dintre județele Mehedinți și Caraș-Severin, pe sectorul de drum dintre Orșova și Topleț.
Circulație alternativă, dirijată de semafoare
Pe durata intervențiilor, șoferii vor putea circula alternativ pe un singur sens, traficul urmând să fie dirijat cu ajutorul semafoarelor electrice.
Măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță și poate genera timpi suplimentari de așteptare pentru participanții la trafic.
Recomandări pentru șoferii care circulă pe DN 6
Reprezentanții DRDP Craiova le recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență în zona șantierului, să respecte semnalizarea rutieră temporară și să ia în calcul eventualele întârzieri.
Șoferii care tranzitează sectorul DN 6 dintre Orșova și Topleț sunt sfătuiți să circule cu atenție și să adapteze viteza la condițiile de trafic.
Sursa informațiilor: DRDP Craiova.