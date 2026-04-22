Rusia, fără câștiguri teritoriale în martie: cum a reușit Ucraina să oprească ofensiva

Situația de pe frontul din Ucraina a cunoscut o schimbare semnificativă în ultima perioadă, după ce Rusia nu a reușit să obțină aproape niciun avans teritorial în luna martie, o situație rară de la începutul conflictului.

Potrivit unei analize bazate pe datele furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului, este pentru prima dată în aproximativ doi ani și jumătate când ofensiva rusă stagnează la acest nivel.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a declarat că poziția forțelor ucrainene este în prezent cea mai solidă din ultimul an. El a explicat că unul dintre factorii decisivi a fost utilizarea intensivă a dronelor, care a contribuit la reducerea avantajului numeric al armatei ruse.

În plus, consolidarea sistemelor de apărare aeriană a permis Ucrainei să limiteze eficiența atacurilor și să stabilizeze linia frontului.

Oficialii de la Kiev consideră că această evoluție le oferă un avantaj important nu doar pe teren, ci și în plan diplomatic, întărindu-le poziția în eventualele negocieri cu Moscova.