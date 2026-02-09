Sărbătoare 9 februarie. Un mare Sfânt cinstit de Biserica ortodoxă. Cruce neagră în calendar

Pe data de 9 februarie a fiecărui an se face pomenirea Sfântului Nichifor

Pe data de 9 februarie a fiecărui an se face pomenirea Sfântului Nichifor. Este cruce neagră în calendar.

Sfantul Mucenic Nichifor a trait in secolul al III-lea si era prieten cu preotul crestin Sapriciu. Diavolul a semanat ura intre cei doi, incat, nu doreau sa se mai intalneasca. Dupa un timp, Nichifor si-a venit in fire si a trimis cativa prieteni la preotul Sapriciu sa-l roage sa-l ierte. Pentru ca nu a primit iertarea, Nichifor a mers singur la el, si cazand la picioarele lui, i-a spus: "Iarta-ma, parinte, iarta-ma pentru Domnul". Sapriciu nu i-a acordat iertare, iar Nichifor a plecat de la dansul rusinat.

Din cauza prigonirii impotriva crestinilor, Sapriciu primeste pedeapsa de a i se taia capul. In acel timp a alergat Nichifor catre Sapriciu sa-si ceara iertare. Prigonitorii i-au spus lui Nichifor: "Om nebun ca tine niciodata n-am vazut. Iata acesta merge la moarte, iar tu cu tot dinadinsul ceri de la el iertare. Ce trebuinta iti este sa te impaci cu cel ce va muri indata?"



Insa, Sapriciu nu l-a iertat. De aceea, Dumnezeu a luat darul Sau de la Sapriciu, si indata acesta s-a lepadat de El. Sapriciu a ales sa nu fie ucis, fagaduind ca va jertfi zeilor.



Vazand Sfantul Nichifor ca Sapriciu s-a lepadat de Hristos, a inceput sa strige catre calai: "Eu sunt crestin si cred in Domnul nostru Iisus Hristos, de Care Sapriciu s-a lepadat! Deci, taiati-ma pe mine in locul lui". Calaii n-au indraznit sa-l ucida fara voia ighemonului si toti se mirau ca de buna voie se ofera mortii, strigand: "Sunt crestin si zeilor vostri nu ma inchin si nu voi jertfi".



In urma acestei marturisiri, Nichifor a fost taiat pentru Hristos in locul lui Sapriciu.