Se răcește relația între naș și fin? Gigi Becali, tenisuni cu Mirel Rădoi din cauza lui Chiricheș

Victoria clară obținută de FCSB, scor 4-0, nu a liniștit deloc apele în club. Din contră, a scos la iveală tensiuni între Gigi Becali și antrenorul Mirel Rădoi.

Totul a pornit de la titularizarea lui Vlad Chiricheș, folosit din nou de Rădoi, însă prestația sa nu l-a convins deloc pe patronul FCSB.

La finalul meciului, Becali a avut un discurs extrem de dur la adresa veteranului, spunând clar că acesta nu mai poate face față nivelului competițional.

„Chiricheș nu mai poate să joace fotbal. Nu-l mai ajută încheieturile, viteza, reacția… nu mai poate”, a declarat Becali, subliniind că problema nu ține de atitudine, ci de limitările fizice.

Mai mult, omul de afaceri a transmis că este gata să intre în conflict direct cu Mirel Rădoi dacă mijlocașul va fi folosit în meciurile decisive.

„Dacă ajungem la baraj și vrea să joace cu Chiricheș, chiar dacă mă cert cu Mirel, nu îl las”, a spus Becali.

Deși a menționat că antrenorul are libertate totală în alegerea echipei, patronul FCSB a lăsat de înțeles că există o linie roșie când vine vorba de meciurile decisive, unde „este vorba de milioane”.

Situația ridică semne de întrebare privind relația dintre cei doi, mai ales în contextul în care Rădoi pare să meargă pe mâna lui Chiricheș, în timp ce Becali își exprimă public dezacordul.