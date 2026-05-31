Sorana Cîrstea, în sferturi la Roland Garros! Mesaj emoționant după victoria de la Paris: „Iată-mă aici la 36 de ani!”

Sorana Cîrstea traversează unul dintre cele mai bune momente ale carierei sale și continuă parcursul excelent de la Roland Garros 2026. Jucătoarea din România s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Paris după o nouă prestație solidă, încheiată cu o victorie în două seturi în fața chinezoaicei Xiyu Wang.

La finalul partidei, Sorana a vorbit despre cheia succesului său și despre motivația care o împinge să concureze la cel mai înalt nivel și la 36 de ani.

„A fost un meci grozav, am jucat bine. La acel nivel, dacă pierzi 1% din intensitate, plătești. Nu am făcut prea multe greșeli. Sunt fericită că am închis meciul în două seturi, altfel meciul ar fi devenit și mai dificil”, a declarat românca.

Sorana a mărturisit că dragostea pentru tenis și sprijinul celor apropiați sunt elementele care îi oferă energia necesară pentru a continua să performeze.

„Nu există un motor mai puternic pentru sport. Iubesc acest sport și mă bucur că îi am alături de mine pe membrii familiei și pe prietenii mei. Societatea ne etichetează ușor, dar în viață cred că ai dreptul să faci ceea ce îți dorești, așa că iată-mă aici, la 36 de ani”, a spus Cîrstea.

Jucătoarea română consideră că experiența acumulată în ultimii ani a ajutat-o să își completeze jocul și să gestioneze mai bine presiunea competițiilor importante.

„Am pus mai multă presiune pe mine, iar asta m-a ajutat în ultimii ani. Cred că am devenit o jucătoare completă. Sunt foarte recunoscătoare pentru ceea ce mi se întâmplă. Pasiunea mea este tenisul”, a adăugat Sorana Cîrstea după calificarea în sferturile de finală de la Roland Garros.