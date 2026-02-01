Temperaturi de -20 de grade Celsius. România, lovită de vortexul polar și ninsori. Trei sferturi din țară, sub cod galben de ger extrem - HARTĂ

România se confruntă cu un episod de vreme deosebit de rece

România se confruntă cu un episod de vreme deosebit de rece, accentuat mai ales în regiunile extracarpatice, unde gerul se resimte puternic. Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, a declarat la Realitatea Plus că temperaturile vor coborî sub pragul gerului în multe zone, atingând minime de până la minus 20 de grade în nordul Moldovei.

Meteorologii prognozează patru zile de vreme deosebit de rece, în special în regiunile extracarpatice, unde diminețile și nopțile vor fi geroase. Inițial, frigul se va instala în Moldova, urmând să cuprindă treptat și Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, Muntenia, Oltenia și izolat sudul Banatului.

În aceste zone, temperaturile minime vor coborî, în general, între -20 și -7 grade Celsius, iar valorile maxime se vor situa între -15 și -2 grade. Cele mai scăzute temperaturi vor fi în nordul Moldovei, unde gerul se va menține și pe parcursul zilelor.

Din seara de duminică până luni dimineață, ninsorile se vor extinde în jumătatea sudică a țării, depunând un strat de zăpadă de aproximativ 2–10 centimetri. Pe parcursul zilei de luni, va continua să ningă slab în vest, sud și sud-est, iar izolat și în restul regiunilor.

În noaptea de marți spre miercuri, sunt așteptate precipitații mixte în centrul și nord-estul țării, unde, pe suprafețe restrânse, se poate forma polei sau ghețuș.

Vântul va sufla moderat, cu intensificări locale în regiunile sudice și sud-estice, atingând viteze de 40–50 km/h. Rafalele vor accentua senzația de frig, iar în sud-estul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, temporar, ninsoarea va fi viscolită.

„Vorbim în primul rând, desigur, de răcirea accentuată a vremii, o răcire care se va simți cu precădere în regiunile extracarpatice, deci în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, jumătatea estică a Transilvaniei. De altfel vor fi diferențe mari de temperatură între aceste regiuni și regiunile vestice, nord-vestice. Sigur că de interes este gerul care se manifestă deja în jumătatea de nord a Moldovei, acum acolo sunt temperaturi sub minus 10 grade, coborând spre minus 15, minus 16 grade.

Iar gerul se va extinde în noaptea care urmează, va cuprinde toată jumătatea de est a teritoriului. Așteptăm la noapte minime între minus 16 și minus 9 grade în Muntenia, Dobrogea, jumătatea sudică a Moldovei, timp ce în jumătatea de nord a Moldovei minimele vor coborî spre minus 20 de grade.

Din această seară și la noapte încep și intensificările vântului în regiunile sudice, acolo unde va și ninge, așteptăm ca în partea de sud a Munteniei și Dobrogei să se depună un strat de 6-10 centimetri și sigur în prezența vântului nisoarea va fi temporar viscolită. Iar vremea deosebit de rece se va menține și pe parcursul zilei de luni, până marți dimineață vor fi afectate regiunile estice și sudice în continuare cu temperaturi minime, inclusiv în dimineața zilei de miercuri până spre minus 20, minus 8 grade.

Nu, deci am insistat pe faptul că stratul de zăpadă va avea maxim 8-10 centimetri și această grosime mai importantă va fi chiar în sudul extrem, extrem al țării. La București, de exemplu, așteptăm un strat de 2-4 centimetri. Important este că fenomenul de nisoare în regiunile sudice se va asocia cu vântul în prezența temperaturilor deosebit de scăzute. Sigur, senzația de frig va fi foarte accentuată și trebuie categoric să fim puțin atenți la această combinație între nisoare și vânt. Mai degrabă să fim atenți la vânt pentru că fenomenul principal avertizat este acesta.

Se va încălzi începând de miercuri treptat. Procesul de încălzire se va simți la început în regiunile vestice, acolo unde de altfel pe tot parcursul săptămânii, cum spuneam, temperaturile vor fi simțitor mai ridicate decât în zonele extracarpatice. Iar de joi încolo încălzirea o vom resimți, conform materialelor pe care le avem acum, o vom resimți în toată țara și este foarte probabil să fie una semnificativă, astfel încât maximele să urce în toată jumătatea de sud a teritoriului peste 10-12 grade, poate chiar mai sus de atât în special în zonele deluroase.”, a declarat la Realitatea Plus Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.

Sursa: Newsinn