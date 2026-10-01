Trafic blocat pe DN 67, în județul Mehedinți, după ce un camion încărcat cu pietriș s-a răsturnat: șoferul, rănit

Publicat 1 oct. 2026, 11:37 Sursă Realitatea.Net

Traficul rutier este blocat, joi dimineață, pe DN 67 Drobeta Turnu Severin-Motru, între localitățile Malovăț și Colibași, județul Mehedinți, după ce un autocamion încărcat cu pământ și pietriș s-a răsturnat pe carosabil. Șoferul camionului a fost rănit. Polițiștii rutieri estimează că circulația va fi reluată abia după ora 16:00.

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