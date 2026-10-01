Actualitate· 1 min citire

Trafic blocat pe DN 67, în județul Mehedinți, după ce un camion încărcat cu pietriș s-a răsturnat: șoferul, rănit

Accident/ Foto: Facebook DRPD Craiova

Accident/ Foto: Facebook DRPD Craiova

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Mehedinti ca sursă preferată
Scris deDana Bărăgan
Publicat1 oct. 2026, 11:37
SursăRealitatea.Net

Traficul rutier este blocat, joi dimineață, pe DN 67 Drobeta Turnu Severin-Motru, între localitățile Malovăț și Colibași, județul Mehedinți, după ce un autocamion încărcat cu pământ și pietriș s-a răsturnat pe carosabil. Șoferul camionului a fost rănit. Polițiștii rutieri estimează că circulația va fi reluată abia după ora 16:00.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, accidentul s-a produs pe DN 67, între localitățile Malovăț și Colibași, unde un autocamion încărcat cu pământ și pietriș s-a răsturnat pe suprafața de rulare.

În urma accidentului, conducătorul auto a fost rănit și necesită îngrijiri medicale.

Accident/ Foto: Facebook DRPD Craiova

Accident/ Foto: Facebook DRPD Craiova

Când ar putea fi reluată circulația

Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri, iar polițiștii rutieri estimează că circulația pe DN 67 Drobeta Turnu Severin – Motru va fi reluată după ora 16:00.

Autoritățile intervin pentru îndepărtarea autocamionului și a încărcăturii de pe partea carosabilă.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe