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Traian Băsescu surprinde cu favorita sa la Cupa Mondială: „Fantezia lor face diferența”
Traian Băsescu
Campionatul Mondial 2026 a ajuns în faza semifinalelor, iar fostul președinte al României, Traian Băsescu, și-a exprimat opinia cu privire la echipa care are cele mai mari șanse să cucerească trofeul.
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