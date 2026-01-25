Un artist s-a stins definitiv. Mesaje sfâșietoare după moartea lui Dan Bălan. Lumea muzicii, în stare de șoc

Dan Bălan a fost onorat cu numeroase premii naționale și internaționale

Comunitatea artistică deplânge moartea profesorului și compozitorului Dan Bălan, stins din viață pe 24 ianuarie 2026. Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România a adus un ultim omagiu celui care a fost un stâlp al educației muzicale, subliniind contribuția inestimabilă pe care maestrul a avut-o în modelarea peisajului cultural autohton, potrivit realitatea.net.

Lumea artelor din România își ia adio de la un spirit enciclopedic. Compozitorul, profesorul și cercetătorul Dan Bălan a încetat din viață pe 24 ianuarie 2026, lăsând în urmă o operă vastă ce împletește rigoarea academică cu magia scenei. De la sălile de curs ale UNATC până la universul fascinant al Teatrului Țăndărică, amprenta sa creativă rămâne un reper de neclintit.

Un parcurs format sub bagheta marilor maeștri

Educația sa muzicală a început la Liceul „George Enescu” și a continuat la Conservatorul „Ciprian Porumbescu”, unde a avut privilegiul de a studia cu legende ale compoziției românești precum Myriam Marbe și Tiberiu Olah. Aceste fundamente solide i-au permis să navigheze cu ușurință între genuri diverse, de la muzica de cameră și corală, până la balet, lieduri și piese delicate pentru pian.

„Arhitectul” muzical al Teatrului Țăndărică

Poate cea mai caldă legătură profesională a maestrului a fost cea cu teatrul de animație. Reprezentanții Teatrului Țăndărică și-au exprimat regretul profund, numindu-l un „partener artistic esențial” care a îmbogățit identitatea instituției. Colaborările sale cu scenele din București și Constanța (Teatrul Căluțul de Mare) nu au fost simple coloane sonore, ci elemente organice care au dat viață personajelor de poveste.

Mentorat și cercetare: De la catedră la dicționare

Dan Bălan nu s-a mulțumit doar să creeze, ci a dorit să înțeleagă și să transmită mai departe esența artei. A format zeci de generații de artiști, punând bazele catedrei de Expresie Vocală și Corporală și fondând revista de specialitate „Studii, sinteze, comunicări”.

Contribuția sa la cercetare este monumentală, fiind coautor al unor lucrări fundamentale precum Dicţionarul Teatrului de Păpuşi, Marionete şi Animaţie din România și studii despre mitul universal în teatrul liric. A militat constant pentru legătura dintre creație și pedagogie, convins că un artist desăvârșit are nevoie de o bază teoretică profundă.

O moștenire distinsă cu recunoaștere națională

Pentru întreaga sa activitate, Dan Bălan a fost onorat cu numeroase premii naționale și internaționale, însă cea mai mare distincție rămâne recunoștința miilor de studenți pe care i-a ghidat și a publicului care, prin muzica sa, a descoperit noi dimensiuni ale emoției.

„Profesionalismul, sensibilitatea și dedicarea sa vor rămâne repere pentru echipa noastră și pentru publicul care i-a apreciat creațiile”, au transmis colegii de la Țăndărică.

Sursa: Realitatea de Bucuresti