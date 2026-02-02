Actualitate· 1 min citire
Un microbuz și o autospecială de deszăpezire, implicare într-un accident pe DN 6
2 feb. 2026, 08:30
Actualizat: 2 feb. 2026, 08:30
Un microbuz și o autospecială de deszăpezire, implicare într-un accident pe DN 6
Articol scris de Scris de Realitatea de Mehedinti
5 persoane transportate la spital
Un microbuz și o autospecială de deszăpezire au fost implicare într-un accident luni dimineață, pe DN 6, în apropierea localității mehedințene Lunca Banului, cinci persoane ajungând la spital cu răni ușoare.
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier se desfășoară alternativ, dirijat de polițiști, pe DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Filiași, în apropierea localității Lunca Banului, județul Mehedinți, unde a avut loc o coliziune între un microbuz și o autospecială de deszăpezire.
În urma accidentului au rezultat cinci persoane care au fost transportate la spital cu răni ușoare. AGERPRES
Sursa: Realitatea de Mehedinti
Citește și:
- 21:42 - Israelul și SUA au atacat Iranul. Ayatollahul Khamenei a fost ucis, iar trupul său a fost recuperat – SURSE israeliene
- 20:24 - Orientul Mijlociu în pragul escaladării: Israel și Statele Unite au atacat Iranul, spații aeriene închise și zboruri anulate
- 19:49 - Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, prin care trece până la 30% din petrolul mondial
- 12:03 - Premierul Netanyahu, mesaj ferm după atacurile asupra Iranului: Acest regim terorist ucigaş nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare. Îi mulțumesc marelui nostru prieten, Donald Trump - VIDEO
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News