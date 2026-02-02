Actualitate· 1 min citire

Un microbuz și o autospecială de deszăpezire, implicare într-un accident pe DN 6

2 feb. 2026, 08:30
Actualizat: 2 feb. 2026, 08:30
Articol scris de Realitatea de Mehedinti

5 persoane transportate la spital

Un microbuz și o autospecială de deszăpezire au fost implicare într-un accident luni dimineață, pe DN 6, în apropierea localității mehedințene Lunca Banului, cinci persoane ajungând la spital cu răni ușoare.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier se desfășoară alternativ, dirijat de polițiști, pe DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Filiași, în apropierea localității Lunca Banului, județul Mehedinți, unde a avut loc o coliziune între un microbuz și o autospecială de deszăpezire.

În urma accidentului au rezultat cinci persoane care au fost transportate la spital cu răni ușoare. AGERPRES


Sursa: Realitatea de Mehedinti

