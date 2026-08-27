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Victorie la Înalta Curte pentru Realitatea Plus: Suspendarea emisiei decise de CNA, blocată definitiv

Scris deIulian Budusan
Publicat27 aug. 2026, 10:43
Actualizat27 aug. 2026, 10:44
SursăRealitatea.Net

Decizie fără precedent. Judecătorii au recunoscut că redacția Realitatea a fost și este supusă de mai mulți ani unor abuzuri fără precedent. Începând de acum, avocații noștri vor deschide acțiuni atât penale, cât și civile, pe numele tuturor membrilor CNA care ne hărțuiesc și fac presiuni la adresa Realitatea PLUS. Dumneavoastră, telespectatorilor, vă mulțumim că sunteți alături de televiziunea poporului și vă promitem că vom lupta în continuare pentru adevăr!

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au admis cererea de suspendare a executării deciziei prin care 7 membri ai Consiliului Național al Audiovizualului au vrut să întrerupă programul obișnuit al televiziunii REALITATEA PLUS pentru trei ore, în data de 4 iunie a acestui an.

Astfel, cea mai importantă instanță din România a contracarat ferm poziția Consiliului Național al Audiovizualului. Decizia nu face decât să arate că justiția a recunoscut faptul că măsura a fost una abuzivă, ultima dintr-o serie lungă de presiuni asupra postului de televiziune. Este a cincea instanță care dă dreptate postului Realitatea PLUS.

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Din acest moment, avocații vor depune plângere penală pe numele membrilor CNA care recurg la abuzuri și hărțuiri la adresa televiziunii poporului. Membrii CNA au susținut că au votat întreruperea programului obișnuit deoarece postul a mediatizat acțiunile și proiectele mișcării suveraniste.

La începutul lunii iulie, șeful CNA, Valentin Jucan — care nu a primit un vot în Parlament pentru conducerea instituției —, se declara uluit de decizia luată de judecătorii Curții de Apel, care, de asemenea, ne-au dat dreptate.

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Membrul CNA a făcut, timp de aproximativ 45 de minute, un rechizitoriu la adresa emisiunilor din luna februarie și a susținut că mediatizarea mișcării suveraniste a constituit o încălcare a legii.

Realitatea PLUS nu se lasă intimidată și continuă demersurile pentru apărarea drepturilor sale. În ciuda presiunilor la care este supusă, echipa TELEVIZIUNII POPORULUI va continua să vă prezinte adevărul și să aducă în fața publicului informațiile care contează.

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