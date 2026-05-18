Viteză extremă pe un drum din Mehedinți: șofer austriac sancționat dur

Un tânăr de 21 de ani, cetățean austriac, a fost prins de polițiștii rutieri circulând cu 211 km/h pe un drum din județul Mehedinți.

Incidentul a avut loc între localitățile Rogova și Vânju Mare, unde aparatul radar a înregistrat viteza foarte mare cu care acesta se deplasa. În urma abaterii, șoferul a fost sancționat cu o amendă de 4.050 de lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 120 de zile.

Cazul a fost depistat în cadrul unor acțiuni desfășurate de polițiștii din Mehedinți în weekend, pe drumurile naționale și județene, pentru combaterea vitezei excesive. În total, 13 conducători auto au rămas fără permise după ce au fost surprinși depășind limitele legale de viteză.

Autoritățile atrag astfel atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă viteza excesivă în trafic și asupra consecințelor legale severe pentru șoferii care ignoră regulile rutiere.