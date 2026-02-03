Zi decisivă pentru Călin Georgescu: instanța decide asupra controlului judiciar

Călin Georgescu a ajuns, astăzi, la Judecătoria Sectorului 1, unde are termen într-un alt dosar, după ce, în ziua precedentă, instanța a rămas în pronunțare.

Călin Georgescu a ajuns, astăzi, la Judecătoria Sectorului 1, unde are termen într-un alt dosar, după ce, în ziua precedentă, instanța a rămas în pronunțare. Fostul candidat la alegerile prezidențiale urmează să afle dacă măsura controlului judiciar va fi prelungită cu încă 60 de zile, însă decizia nu este definitivă. După termenul de judecată care va începe la ora 9.00, liderul suveranist este așteptat să se prezinte la sediul Poliției din Buftea pentru a semna controlul judiciar.

Realitatea PLUS: Dl Georgescu, se va ridica astăzi măsura controlului judiciar?

Călin Georgescu: Îi pasă cuiva?

Realitatea PLUS: Oamenilor care au venit să vă susțină. Mii de oamenii sunt în aceste momente...

Călin Georgescu: Da, lor le pasă de adevăr.

ȘTIREA INIȚIALĂ

O decizie extrem de importantă este așteptată la finalul acestei săptămâni din partea magistraților Tribunalului București, după ce instanța a dispus o amânare în ședința de la începutul săptămânii. Verdictul, programat pentru 6 februarie, va fi unul definitiv și are un rol crucial în situația juridică a lui Călin Georgescu.

Este vorba despre contestația depusă împotriva hotărârii Judecătoriei Sectorului 1, care respinsese ca neîntemeiate toate cererile și excepțiile formulate de avocații acestuia în procedura de cameră preliminară.

Magistrații Tribunalului București vor decide dacă procesul penal deschis de procurorii Parchetului General, privind acuzațiile de propagandă legionară, va trece la judecata pe fond sau dacă procedura de cameră preliminară va continua.

Decizia vine în contextul unei serii de procese programate în perioada imediat următoare, esențiale pentru situația juridică a lui Călin Georgescu: verificarea măsurii preventive de control judiciar la Judecătoria Sectorului 1 și judecarea celui de-al doilea dosar penal aflat pe rolul Curții de Apel București.





