Economie· 1 min citire

Bursa de la Bucureşti a deschis mixt prima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii

Bursa de Valori București

Bursa de Valori București

Scris deStoica Marian
Publicat27 iul. 2026, 10:54
Sursărealitatea.net

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a înregistrat o evoluţie mixtă a indicilor la 40 de minute de la deschiderea şedinţei de luni, cu un rulaj de 16,69 milioane de lei (3,19 milioane de euro), după 40 de minute de la debutul tranzacţiilor.

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere uşoară de 0,02%, până la 35.930,28 de puncte, iar indicele BET-Plus, care reflectă evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o creştere cu 0,10%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a câştigat 0,03%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK s-a apreciat cu 0,25%.

Indicele BET-FI, al SIF-urilor, era pe plus cu 0,38%, iar BET-NG, indicele celor zece companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, consemna o scădere cu 0,10%.

În schimb, indicele BETAeRO, care include companii reprezentative de pe piaţa AeRO, s-a apreciat cu 0,58%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor erau înregistrate de Aerostar (+14,69%), Altur (+7,3%) şi Bursa de Valori Bucureşti (+5,23%).

Pe de altă parte, în scădere se aflau acţiunile Green Tech International (-9,35%), Bermad (-8,70%) şi Aeta (-3,74%).

AGERPRES

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