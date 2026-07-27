Călin Matieș (deputat AUR): „Opt milioane de români riscă să nu mai poată folosi lemne pentru încălzire. Asta pregătește coaliția PSD-PNL-USR-UDMR”

Deputatul AUR Călin Matieș acuză coaliția PSD-PNL-USR-UDMR că pregătește, sub pretextul utilizării biomasei certificate, interzicerea încălzirii cu lemne în milioane de gospodării din România. Potrivit acestuia, măsura ar lovi în special mediul rural, unde milioane de români depind de lemne pentru încălzire și gătit, împingându-i într-o sărăcie energetică și mai accentuată.

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