INS: Rata șomajului a scăzut la 6,3% în septembrie, dar tinerii rămân cei mai afectați

Publicat 30 oct. 2026, 10:10 Sursă digi24

Rata șomajului din România s-a redus la 6,3% în septembrie 2026, potrivit INS. Deși indicatorul general a scăzut față de august, șomajul tinerilor rămâne ridicat, la 30,8%, iar numărul total al celor fără loc de muncă a crescut cu peste 26.000 în comparație cu septembrie 2025.

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