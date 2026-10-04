Prețul carburanților azi, 4 octombrie 2026. Benzina trece de 10 lei, iar motorina se apropie de 11 lei
Prețul benzinei
Cât costă benzina și motorina duminică, 4 octombrie 2026? Vezi prețurile carburanților, cât costă un plin și unde găsești cele mai mici tarife.
Prețurile carburanților rămân ridicate în România duminică, 4 octombrie 2026. Benzina standard se vinde, în medie, cu aproximativ 10,08 lei pe litru, în timp ce motorina standard ajunge la circa 10,95 lei pe litru.
Șoferii care merg astăzi la benzinărie trebuie să scoată din buzunar sume importante pentru un plin. Prețurile diferă în funcție de stație, oraș și compania de distribuție, însă motorina se menține foarte aproape de pragul de 11 lei pe litru.
Cât costă benzina și motorina azi, 4 octombrie 2026
Potrivit datelor centralizate pentru piața din România, prețul mediu al unui litru de benzină standard 95 este de aproximativ 10,08 lei, în timp ce un litru de motorină standard costă, în medie, circa 10,95 lei.
Pentru benzina standard, prețurile identificate la stațiile monitorizate se situează aproximativ între 9,99 și 10,15 lei/litru, iar în cazul motorinei standard intervalul este de aproximativ 10,88-10,99 lei/litru.
La nivelul principalelor orașe, există diferențe de câțiva bani pe litru între stațiile de alimentare.
Unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină
Datele Peco Online indică diferențe importante între localități. Duminică, 4 octombrie, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,79 lei/litru, în localitatea Albești din județul Mureș.
În cazul motorinei, cel mai mic tarif identificat este de 10,75 lei/litru, la o stație din Lungulețu, județul Dâmbovița.
Prin urmare, șoferii care au posibilitatea să compare prețurile înainte de alimentare pot face economii, mai ales atunci când alimentează cantități mari.
Prețurile carburanților în marile orașe
În marile centre urbane, prețurile sunt ușor diferite de la un oraș la altul.
În București, cel mai mic preț identificat pentru benzina standard este de aproximativ 10,03 lei/litru, iar motorina poate fi cumpărată de la circa 10,91 lei/litru.
În Cluj-Napoca, benzina standard pornește de la aproximativ 9,93 lei/litru, în timp ce motorina poate fi găsită la circa 10,89 lei/litru.
În Timișoara, cel mai mic preț este de aproximativ 10,03 lei/l pentru benzină și 10,88 lei/l pentru motorină.
La Iași, benzina standard pornește de la aproximativ 10,03 lei/l, iar motorina de la 10,91 lei/l.
În Constanța, benzina standard poate fi găsită la aproximativ 10,03 lei/l, iar motorina la 10,91 lei/l.
Cât costă un plin de benzină sau motorină
Pentru un rezervor de 50 de litri, la prețurile medii actuale, șoferii plătesc aproximativ:
504 lei pentru 50 de litri de benzină standard;
548 lei pentru 50 de litri de motorină standard.
Costul efectiv poate fi mai mic sau mai mare, în funcție de stația aleasă și de prețul afișat la pompă.
Cum au evoluat prețurile carburanților
Comparativ cu luna precedentă, carburanții au înregistrat creșteri importante. Datele centralizate pentru începutul lunii octombrie indică o majorare de aproximativ 4,2% pentru benzina standard și de aproape 7,8% pentru motorina standard în ultimele 30 de zile, în funcție de indicatorul utilizat.
Evoluția prețurilor este urmărită atent de șoferi, în condițiile în care orice majorare la pompă se reflectă direct în costul deplasărilor și al transportului.
Prețul motorinei, aproape de 11 lei pe litru
Una dintre principalele evoluții ale pieței este apropierea motorinei standard de pragul psihologic de 11 lei/litru.
La prețul mediu actual de aproximativ 10,95 lei/litru, un rezervor de 50 de litri ajunge să coste aproape 550 de lei. Diferențele dintre benzinării pot fi relevante, astfel că verificarea prețurilor înainte de alimentare poate reduce costul unui plin.
Preț carburanți 4 octombrie 2026 – pe scurt
Benzină standard: aproximativ 10,08 lei/litru
Motorină standard: aproximativ 10,95 lei/litru
GPL: aproximativ 4,71 lei/litru
Cel mai mic preț la benzină: 9,79 lei/litru
Cel mai mic preț la motorină: 10,75 lei/litru
Prețurile sunt dinamice și pot varia de la o stație la alta pe parcursul zilei.
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