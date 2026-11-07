Adrian Cican, primarul municipiului Orșova, îl susține pe Alin Tișe în disputa din PNL: „Primarii nu sunt sclavi pe plantație!”

Primarul municipiului Orșova, Adrian Cican, își exprimă public susținerea față de demersul liberalului Alin Tișe, în contextul nemulțumirilor legate de reprezentarea primarilor în conducerea Partidului Național Liberal (PNL). Într-un mesaj publicat sâmbătă, 7 noiembrie, pe Facebook, edilul critică modul în care sunt luate deciziile în interiorul unor organizații județene ale partidului și cere mai mult respect, dialog și reprezentare pentru aleșii locali.
În mesajul său, Adrian Cican afirmă că susține poziția exprimată de Alin Tișe și consideră că solicitările celor peste 50 de primari care cer o reprezentare mai puternică în partid trebuie luate în serios.
Edilul din Orșova spune că primarii nu trebuie să fie importanți doar în campaniile electorale, ci trebuie să aibă un cuvânt real de spus și atunci când se iau deciziile în interiorul partidului.
Adrian Cican cere reforme și în alte zone ale administrației
Primarul municipiului Orșova precizează că a fost și rămâne un susținător al lui Ilie Bolojan și al reformelor, însă consideră că schimbările ar fi trebuit să înceapă și din alte zone ale administrației publice și ale sistemului politic. În acest context, Adrian Cican ridică mai multe întrebări privind reformarea instituțiilor centrale și reducerea cheltuielilor politice.
Acesta critică, de asemenea, ceea ce consideră a fi o consolidare a "grupurilor de influență" în anumite organizații județene ale PNL și promovarea unor persoane care nu contestă deciziile conducerii.
Critici la adresa conducerii unor organizații liberale: „Primarii nu sunt sclavi pe plantație”
Referitor la relația dintre conducerile organizațiilor județene și primarii liberali, edilul susține că aleșii locali nu trebuie tratați ca simpli executanți, fără dreptul de a-și exprima opiniile sau de a participa la luarea deciziilor.
Apelul primarului din Orșova
Totodată, Adrian Cican afirmă că susține dreptul primarilor de a avea o reprezentare puternică în conducerea partidului și apreciază faptul că Alin Tișe a adus public în discuție nemulțumirile existente în rândul unor membri ai PNL.
Edilul subliniază, în context, că această poziție nu trebuie interpretată ca o opoziție față de reformă sau față de o anumită persoană, ci ca o solicitare pentru mai multă democrație internă, meritocrație și respect.
Mai mult, primarul municipiului Orșova transmite trei principii pe care le consideră esențiale pentru funcționarea partidului:
Potrivit acestuia, a venit momentul ca membrii PNL să ceară un partid în care opiniile și activitatea lor să conteze, nu doar obediența față de conducere.