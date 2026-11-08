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Politica· 1 min citire
Israelul, în pragul unei schimbări politice. Ana Maria Păcuraru prezintă miza desemnării liderului opoziției
Publicat8 nov. 2026, 17:11
Sursărealitatea.net
Israelul ar putea avea un nou prim-ministru! Președintele Israelului l-a desemnat pe liderul Opoziției să formeze viitorul guvern. Acesta are la dispoziție 28 de zile pentru a forma o coaliție guvernamentală. Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, explică cine este politicianul care ar putea prelua conducerea Israelului și care sunt pașii următori.
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