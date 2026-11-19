Paolo Mastrolilli, șeful biroului din Statele Unite al cotidianului italian La Repubblica, unul dintre cele mai importante ziare din Europa, a făcutî, în exclusivitate la Realitatea PLUS, o analiză despre întâlnirea crucială de joi dintre cei trei lideri. Paolo urmărește summitul la fața locului și face parte, ca și jurnalista Ana Maria Păcuraru, din Asociația Corespondenților Străini de la Casa Albă.
China mai mult ca sigur își dorește ca ambele războaie să se încheie, întrucât niciunul din cele două nu este convenabil pentru China.
Războiul din Ucraina creează probleme în relația cu Rusia, în relația cu Europa, ce este foarte importantă economic, bineînțeles, pentru China. Războiul din Iran a creat probleme, întrucât Iranul este sursa principală de energie și petrol pentru China. Deci bineînțeles China își dorește încheierea războaielor, problema este dacă China poate face asta, și ce pot face pentru a ajuta, poate o soluție va fi acceptată de ceilalți doi lideri, Trump și Putin.
a declarat Paolo Mastrolilli.
Comparația cu Ialta este discutabilă, sunt oameni care cred că este potrivită, alții cred că nu, deoarece la Ialta Europa a fost prezentă, prin liderul britanic Churchill, aici Europa nu este prezentă.
Președintele Putin spune că Europa trece printr-un declin umilitor, și este foarte nemulțumit de Europa, din cauza poziției luată de Europa în războiul din Ucraina, de ajutorul trimis Ucrainei pentru a se apăra. Deci este foarte diferit de Ialta, și este foarte periculos pentru europeni, deoarece nu sunt la masă, și după cum se spunea cândva, dacă nu ești la masă, ești parte din meniu.
a mai precizat jurnalistul acreditat la Casa Albă.