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Politica· 1 min citire
Călin Georgescu a schimbat locul întâlnirii pe 1 Decembrie în ultimul moment. Unde sunt chemați românii
Călin Georgescu a schimbat locul întâlnirii pe 1 Decembrie în ultimul moment. Unde sunt chemați românii
Călin Georgescu a postat în urmă cu doar câteva momente, un mesaj referitor la ziua de 1 decembrie
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