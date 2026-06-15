Ciprian Ciucu lansează acuzații grave din Singapore: „PNL este supus unei tentative de puci”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iun. 2026, 15:42

Prim-vicepreședintele PNL și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis luni un mesaj tranșant în care vorbește despre existența unei „tentative de puci” împotriva Partidului Național Liberal. Edilul a precizat că se află în prezent în Singapore și nu poate participa la ședința Biroului Politic Național al formațiunii.

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