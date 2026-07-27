Dan Dungaciu dezvăluie strategia lui Nicușor Dan. „Vrea să-și pregătească al doilea mandat”

Prim-vicepreședintele AUR și analistul politic Dan Dungaciu susține că în spatele refuzului președintelui Nicușor Dan de a accepta varianta alegerilor anticipate s-ar afla un calcul politic legat de propria realegere. Invitat în emisiunea „Miza Zilei” la Realitatea PLUS, Dungaciu a afirmat că șeful statului și-ar construi încă de pe acum strategia pentru obținerea unui al doilea mandat și a explicat de ce consideră că acesta evită un nou scrutin parlamentar.
Întrebat dacă deține dovezi concrete pentru această afirmație sau dacă este vorba doar despre o interpretare politică, Dungaciu a precizat că își bazează concluziile pe analiza parcursului politic al șefului statului.
Analistul politic a explicat că, în opinia sa, Nicușor Dan a urmărit constant ocuparea unei poziții centrale pe scena politică, strategie pe care ar fi folosit-o atât în campaniile pentru Primăria Capitalei, cât și în cea prezidențială.
„Proiectul politic al domnului Nicușor Dan a fost de fiecare dată acesta: când a candidat la primărie, când a candidat la prezidențiale, a cucerit centrul, ca să zic așa, scenei, ca un jucător de șah care vrea să cucerească centrul tablei, și de acolo să facă un pas și pe stânga și pe dreapta, în final să fie un pic mai bun decât ceilalți contracandidați.”
Comparație cu scenariile Iliescu–Vadim și Chirac–Le Pen
Dan Dungaciu a afirmat că, din punctul său de vedere, strategia președintelui ar urmări configurarea unei competiții electorale favorabile în perspectiva unui nou mandat.
„Trebuie să fii foarte performant, trebuie să fii mai bun decât ceilalți. Și de fiecare dată jocul ăsta de umbre, de griuri l-a caracterizat, inclusiv de la referendumul pentru familie până la funcția de primar. În alegerile prezidențiale s-a întâmplat la fel, iar proiectul domniei sale, din punctul nostru de vedere cel puțin, fără ca să pot să aduc vreo dovadă de tip matematic, este că dorește o competiție care seamănă mai degrabă cu proiectul Iliescu versus Vadim sau Chirac versus Le Pen.”
„Probabil că a dorit să facă curățenie în propria tabără”
În continuarea declarațiilor sale, prim-vicepreședintele AUR a susținut că Ilie Bolojan ar fi reprezentat principalul rival politic pe care Nicușor Dan ar fi încercat să îl îndepărteze.
„Altfel spus, pentru domnul Nicușor Dan, ca pentru orice președinte la al doilea mandat, cel mai important lucru este ce va face în următorul mandat, cum va cuceri al doilea mandat. Din punctul acesta de vedere, probabil că a dorit să facă curățenie în propria tabără și, Bolojan era principalul contracandidat pe care a dorit să îl înlăture, iar ulterior să mențină această zonă politică, sigur, negativă din punctul domniei sale de vedere, în așa fel încât în turul doi, sau, mă rog, în mandatul al doilea, contracandidatul să vină din această zonă.”