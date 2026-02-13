Dezvăluiri incendiare despre anularea alegerilor: Comisia Europeană ar fi fost interesată ca TikTok să îl blocheze pe Călin Georgescu – VIDEO

Jurnalista Anca Alexandrescu a continuat să prezinte documentele care stau la baza acuzațiilor formulate de Comisia juridică a Camerei Reprezentanților din SUA, potrivit cărora Comisia Europeană ar fi cenzurat rețelele sociale în contextul alegerilor din statele membre, inclusiv din România. Jurnalista a prezentat date care arată că la doar câteva zile după primul tur de scrutin, Comisia Europeană a organizat o masă rotundă electorală, singura țintă fiind Călin Georgescu.

Pasajele prezentat de Anca Alexandrescu include o listă de întrebări oficiale adresate platformelor digitale, în cadrul unei mese rotunde organizate de Comisia Europeană pe 28 noiembrie 2024. Întrebările vizează riscurile specifice alegerilor din România, capacitatea de moderare, respectarea legislației naționale și gestionarea incidentelor critice.

Aceste întrebări se leagă direct de documentele anterioare prezentate, în care TikTok preciza că nu poate confirma existența unei campanii coordonate pro-Călin Georgescu și că nu se angajează la un rezultat specific de moderare, ci doar la analiză independentă.