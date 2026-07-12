Primarul Kievului: Capitala, lovită de cele mai grave atacuri cu rachete balistice de până acum VIDEO

Cel mai recent val de bombardamente rusești a declanșat o alertă maximă în Ucraina, fiind catalogat drept cel mai grav atac cu rachete balistice suferit de capitală de la începutul războiului.
Rusia a declanșat o campanie de bombardamente aeriene de o intensitate fără precedent asupra Kievului, transformând capitala Ucrainei în ținta principală a unui asalt sistematic. Într-un interviu tulburător acordat publicației germane Bild, primarul Kievului, Vitali Kliciko, a avertizat comunitatea internațională că valul recent de lovituri cu rachete balistice depășește în violență tot ce a trăit orașul de la declanșarea războiului.
Efectul de bumerang de pe front: De ce a intensificat Putin atacurile?
Conform analizei făcute de edilul Kievului, această escaladare masivă din partea Moscovei nu este un semn de putere, ci o reacție de frustrare în fața noilor capacități militare ale Ucrainei. Kliciko este convins că Vladimir Putin se află sub o presiune uriașă din cauza contraatacurilor de succes și a noii forțe de luptă pe care armata ucraineană o demonstrează pe câmpul de bătălie.
„Atacurile cu rachete balistice rusești sunt mai grave ca niciodată. Putin se află sub o asemenea presiune încât, se pare, vrea acum să bombardeze Kievul până la ruinare înainte de începerea iernii”, a declarat Vitali Kliciko pentru jurnaliștii germani.
Această strategie de distrugere totală a infrastructurii civile vine în contextul în care președintele Volodimir Zelenski a semnat recent un decret privind înființarea unui comandament special pentru operațiuni militare de „acțiune la distanță mare”, menit să lovească ținte strategice de pe teritoriul Federației Ruse.
Trei valuri de teroare într-o săptămână: Zeci de morți și cartiere distruse
Bilanțul ultimelor zile este unul devastator pentru populația civilă. În decurs de doar o săptămână, armata rusă a orchestrat trei atacuri aeriene masive și coordonate împotriva capitalei. Strategia militară a Rusiei a combinat roiuri de drone de atac cu rachete de croazieră și rachete balistice, concepute special pentru a suprasolicita rețelele de apărare antiaeriană.
Consecințele acestor raiduri sunt tragice:
Zeci de persoane și-au pierdut viața și peste 100 au fost rănite în urma prăbușirii elementelor de muniție și a impactului direct;
Sute de locuințe au fost avariate grav sau rase de pe suprafața pământului în cartierele rezidențiale din Kiev;
Cel mai recent atac a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, când cerul capitalei a fost luminat de cel puțin cinci explozii în cascadă, care au zguduit din temelii centrul urban.
Apel de urgență către Occident: Kievul cere sisteme antirachetă avansate
În fața acestei tactici pământului pârjolit, Vitali Kliciko a lansat un apel disperat către aliații occidentali ai Ucrainei. Edilul a subliniat că actualele scuturi aeriene au nevoie urgentă de suplimentare, cu un accent deosebit pe sistemele capabile să intercepteze rachetele balistice — cele mai rapide și distructive arme folosite de forțele ruse în acest moment.
Noul val de teroare aeriană a fost declanșat într-un moment politic extrem de tensionat, chiar înaintea unei întâlniri cruciale programate între Donald Trump și Volodimir Zelenski în cadrul summitului NATO, punând o presiune suplimentară pe agenda discuțiilor privind securitatea globală.