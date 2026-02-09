Politica· 1 min citire

George Simion, mesaj din mijlocul pensionarilor: "Sunteți foarte importanți pentru noi" VIDEO

9 feb. 2026, 09:59
Actualizat: 9 feb. 2026, 09:59
Articol scris de Realitatea de Mehedinti

Liderul suveraniștilor George Simion face un tur de forță în țară

Liderul suveraniștilor George Simion face un tur de forță în țară înainte de marele proteste de pe 12 februarie. Acesta a stat de vorbă cu pensionarii din Maramureș și le-a promis ca va lupta pentru drepturile lor. De când Ilie Bolojan a fost numit în funcția de premier, pensionarii țării sunt îngenuncheață de taxe, impozite și valurile de scumpiri la alimente. 

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR)

Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026



