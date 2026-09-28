Guvernul Mureșan riscă să pice la vot. Surse: 239 de parlamentari ar fi decis să respingă Cabinetul PNL-USR-UDMR

Guvernul Mureșan riscă să pice la vot. Surse: 239 de parlamentari sunt împotrivă
Cabinetul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan ar putea să nu obțină votul de învestitură în Parlament, potrivit unor surse parlamentare care susțin că cel puțin 239 de aleși și-ar fi exprimat deja intenția de a vota împotriva
Executivului susținut de PNL, USR și UDMR. Pragul necesar pentru învestire este de 233 de voturi.
Surse: PSD, AUR, SOS și PACE ar reuni 239 de voturi împotriva Guvernului
Conform informațiilor din Parlament, opoziția față de Cabinetul Mureșan ar însuma 239 de parlamentari, ceea ce ar reprezenta aproximativ 51,5% din totalul mandatelor.
Distribuția voturilor invocată de surse este următoarea:
Dacă această configurație se menține până la votul din plen, Guvernul nu ar atinge majoritatea necesară pentru învestire.
Mureșan încearcă să recupereze voturi înaintea ședinței decisive
În paralel, premierul desemnat continuă negocierile cu parlamentarii care nu și-au anunțat oficial poziția.
Potrivit informațiilor disponibile, Siegfried Mureșan a discutat cu:
parlamentarii neafiliați;
reprezentanții grupului minorităților naționale;
grupul UPR din Camera Deputaților.
Aceste discuții reprezintă ultima încercare de a obține voturi suplimentare înaintea ședinței comune a Camerei Deputaților și Senatului.
PACE și SOS și-au anunțat poziția
Grupul PACE – Întâi România a transmis că nu va susține Cabinetul Mureșan, apreciind că actuala propunere nu oferă motive pentru schimbarea poziției adoptate anterior.
La rândul său, SOS România a declarat, prin surse parlamentare, că va vota împotriva învestirii Executivului.
Când are loc votul pentru Guvernul Mureșan
Votul de învestitură este programat în plenul reunit al Parlamentului, miercuri, începând cu ora 13:00.
Procedura prevede:
Ce se întâmplă dacă Guvernul este respins
Dacă Executivul propus de Siegfried Mureșan nu primește votul Parlamentului, criza politică ar continua, iar procedura constituțională ar putea deschide calea către pașii următori prevăzuți de Constituție, inclusiv posibilitatea dizolvării Parlamentului în condițiile stabilite de lege, după epuizarea procedurilor necesare.