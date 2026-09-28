Conflict între Mureșan și Grindeanu pe formarea Guvernului. Ce reproș îi face premierul desemnat liderului PSD

Premierul desemnat Siegfried Mureșan acuză PSD că întârzie formarea noului Guvern și susține că președintele partidului, Sorin Grindeanu, a respins de două ori propunerea de a avea o întâlnire pentru discuții.
Mureșan afirmă că negocierile pentru învestirea executivului ar trebui să se desfășoare în Parlament, în timp ce Grindeanu susține că PSD nu poate lua în calcul susținerea Guvernului în lipsa unui program de guvernare prezentat partidului.
Mureșan: Discuțiile trebuie purtate în Parlament
Siegfried Mureșan spune că a încercat să stabilească o întâlnire cu Sorin Grindeanu și că i-a transmis acestuia principalele direcții ale programului de guvernare.
Premierul desemnat susține că Grindeanu i-ar fi cerut mai întâi documentul și că, ulterior, l-a invitat public la sediul PSD. Mureșan a respins această variantă și a spus că discuțiile pentru formarea Guvernului ar trebui să aibă loc în Parlament.
„Firesc mi se pare să avem o discuție în Parlament”, a declarat Mureșan, argumentând că acolo au loc procedurile privind învestirea viitorului executiv.
El susține că s-a întâlnit deja cu reprezentanții PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale și că dorește să discute în același cadru și cu PSD.
Grindeanu spune că PSD a fost disponibil pentru dialog
De partea cealaltă, Sorin Grindeanu afirmă că PSD a fost disponibil să discute și că l-a așteptat pe Mureșan la sediul partidului.
Liderul social-democrat susține că premierul desemnat nu a venit la întâlnire și că, în lipsa unui program de guvernare, partidul nu poate analiza concret propunerea de cabinet. Grindeanu i-a cerut lui Mureșan să își depună mandatul.
Grindeanu a mai spus că documentul transmis ulterior de Mureșan, care conținea liniile directoare ale programului de guvernare, nu poate fi considerat un program complet pe baza căruia PSD să decidă susținerea noului executiv.
PSD anunță că nu susține Guvernul Mureșan
PSD a decis să nu voteze Guvernul condus de Siegfried Mureșan. Sorin Grindeanu a transmis că formațiunea nu susține continuarea direcției economice asociate guvernării anterioare și că, în condițiile actuale, posibilitatea ca parlamentarii PSD să voteze cabinetul este foarte redusă.
Mureșan a anunțat însă că nu își depune mandatul și că intenționează să meargă în fața Parlamentului pentru votul de învestitură. O eventuală respingere a unui nou Guvern poate deschide calea către procedurile constituționale care pot duce la alegeri anticipate, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Constituție.
Disputa dintre cei doi continuă
În acest moment, conflictul dintre premierul desemnat și conducerea PSD se concentrează atât pe programul de guvernare, cât și pe modul în care ar trebui purtate negocierile.
Mureșan susține că este pregătit să discute cu PSD și că vrea ca întâlnirea să aibă loc în Parlament. Grindeanu afirmă că social-democrații sunt disponibili pentru dialog, dar așteaptă un program de guvernare pe baza căruia să poată analiza concret solicitarea de susținere.