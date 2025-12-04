Politica· 1 min citire

Ilie Bolojan a mers cu iubita în vizitele din Austria și Ungaria

Ilie Bolojan a mers cu iubita în vizitele din Austria și Ungaria

Ilie Bolojan a mers cu iubita în vizitele din Austria și Ungaria

Realitatea de Mehedinti
Scris de Realitatea de Mehedinti Publicat: 4 dec. 2025, 21:37

Premierul Ilie Bolojan a mers în vizita din Austria alături de partenera sa. Realitatea PLUS a obținut imagini exclusive din cadrul vizitei.

Premierul Ilie Bolojan a mers în vizita din Austria alături de partenera sa. Realitatea PLUS a obținut imagini exclusive din cadrul vizitei.

Cei doi s-au întâlnit împreună cu românii din Austria, cu diaspora de acolo, pentru a discuta.

În luna iulie și președintele Nicușor Dan a mers în vizită în Austria alături de concubina sa și de cei doi copii.

Bolojan, invitat în Austria

Premierul Ilie Bolojan a efectuat miercuri și joi o vizită oficială în Austria, la invitația cancelarului Christian Stocker, iar în drum spre Viena a avut o întrevedere cu omologul ungar Viktor Orban pentru a discuta cooperarea în domeniul interconectărilor energetice.

Din delegația austriacă fac parte ministrul federal pentru Europa, Integrare și Familie, Claudia Plakolm, ministrul federal al Economiei, Energiei și Turismului, Wolfgang Hattmannsdorfer, și ministrul federal al Finanțelor, Markus Marterbauer.

Agenda vizitei a inclus discuții în format tete-a-tete, convorbiri în plen, precum și un dejun de lucru oferit de cancelarul austriac Christian Stocker, la care au participat reprezentanți ai companiilor românești și austriece.



Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ilie bolojan

Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe