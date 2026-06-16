Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni pe Adrian Veștea și Sorin Grindeanu. Discuții cruciale după complotul Bolojan-Fritz-UDMR - SURSE

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iun. 2026, 18:17

Premierul desemnat Adrian Veștea și liderul PSD Sorin Grindeanu au fost chemați astăzi de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, totul după ce UDMR a anunțat că nu va susține executivul, spun surse Realitatea Plus.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Adrian Vașteanicusor dan