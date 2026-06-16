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Politica· 1 min citire
UDMR a decis să NU intre la guvernare: anunțul de ultim moment al formațiunii maghiare
UDMR nu intră la guvernare
Publicat16 iun. 2026, 13:30
Sursărealitatea.net
Liderii UDMR au decis, în ședința Consiliului Permanent de marți dimineața, de la Parlament, că nu vor susține guvernul condus de Adrian Veștea.
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