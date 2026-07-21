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Politica· 1 min citire
Miercuri, ora 20:55. Sorin Grindeanu, în direct în platou, la Culisele Statului Paralel
Publicat21 iul. 2026, 13:35
Actualizat21 iul. 2026, 14:10
SursăRealitate Plus
Sorin Grindeanu vine în direct, în platou, de la 20 si 55 de minute! Ce plan secret au cu adevărat Ilie Bolojan și USR, cum vor să rămână conectați la putere?
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