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România și alte opt țări vor sancțiuni financiare pentru organizațiile sportive care acceptă sportivi ruși și belaruși

Vladimir Putin

Vladimir Putin

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 iul. 2026, 21:49

România s-a alăturat unui grup format din alte opt state membre ale Uniunii Europene care solicită limitarea finanțării acordate organismelor sportive internaționale ce permit revenirea în competiții a sportivilor din Rusia și Belarus.

Potrivit unui anunț al Ministerului Culturii din Estonia, demersul a fost transmis comisarului european pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef. Printre organizațiile vizate se numără Comitetul Internațional Olimpic (CIO), World Aquatics și Federația Internațională de Scrimă (FIE).

Inițiativa este considerată unul dintre cele mai ferme demersuri ale unor state membre ale UE împotriva deciziei unor organisme sportive de a permite revenirea sportivilor ruși și belaruși în competițiile internaționale. Totodată, aceasta ar putea amplifica tensiunile dintre guvernele europene și mișcarea olimpică înaintea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028.

Până la acest moment, CIO, World Aquatics și Federația Internațională de Scrimă nu au oferit un punct de vedere oficial în legătură cu solicitarea.

La începutul lunii iulie, Comitetul Executiv al CIO a decis suspendarea provizorie a sancțiunilor impuse Comitetului Olimpic Rus și a anunțat că restricțiile aplicate anterior sportivilor ruși nu mai sunt în vigoare.

Documentul este semnat de Estonia, Danemarca, Finlanda, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Polonia, România și Suedia, state care solicită excluderea acestor organizații din programul european Erasmus+, precum și din alte mecanisme de finanțare ale Uniunii Europene.

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