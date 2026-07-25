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Actualitate· 1 min citire
Scene ca-n filme. A condus fără permis, a lovit o mașină a poliției, apoi a rupt-o la fugă
Poliția Română
O autospecială de poliție a fost avariată după ce a fost lovită de un autoturism rămas neasigurat, abandonat de un șofer care încerca să scape de polițiști în urma unei urmăriri în trafic.
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