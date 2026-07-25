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Scene ca-n filme. A condus fără permis, a lovit o mașină a poliției, apoi a rupt-o la fugă

Poliția Română

Poliția Română

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 iul. 2026, 08:14

O autospecială de poliție a fost avariată după ce a fost lovită de un autoturism rămas neasigurat, abandonat de un șofer care încerca să scape de polițiști în urma unei urmăriri în trafic.

Bărbatul, în vârstă de 34 de ani și fără permis de conducere, a fost reținut pentru 24 de ore, a informat, vineri, IPJ Mehedinți.

Potrivit IPJ Mehedinți, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Șimian au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism aflat pe raza comunei Șimian, însă șoferul și-a continuat deplasarea, ignorând semnalele acustice și luminoase ale autospecialelor.

După o scurtă urmărire, bărbatul a oprit autoturismul, l-a abandonat și a încercat să fugă. Vehiculul, rămas neasigurat, s-a deplasat înapoi și a lovit una dintre autospecialele de poliție, provocând avarii ușoare. În urma incidentului nu au fost persoane rănite.

Șoferul a fost imobilizat și condus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor.

În baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Mehedinți.

Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale.

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