Scene ca-n filme. A condus fără permis, a lovit o mașină a poliției, apoi a rupt-o la fugă

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 iul. 2026, 08:14

O autospecială de poliție a fost avariată după ce a fost lovită de un autoturism rămas neasigurat, abandonat de un șofer care încerca să scape de polițiști în urma unei urmăriri în trafic.

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