PROTEST de amploare în Piața Universității. Mobilizare uriașă, George Simion și Anca Alexandrescu ajung în mijlocul oamenilor - VIDEO LIVE TEXT

Protest de amploare în Capitală! Numeroși oameni sunt în Piața Universității

Protest de amploare în Capitală! Numeroși oameni sunt în Piața Universității, scoși în stradă de scumpirile în lanț, de majorarea taxelor și a impozitelor. Liderul AUR George Simion , dar și Anca Alexandrescu, se vor alătură celor care s-au săturat să plătească nota de plată pentru conducători.

UPDATE 17:00 - Tot mai mulți oameni se adună în Piața Universității. pentru a le transmite conducătorilor un semnal clar că așa nu se mai poate.

UPDATE 13:50 - "Ne-a ajuns cuțitul la os. Nu mai avem nicio șansă, nicio scăpare. Începând de ieri, ne-au predat primăriilor. Dacă nu ne plătim ultimul cent la primărie nu ne mai dău adeverința pentru APIA. A venit cu programul de austeritate. A interventi de la 1 ianuarie taxa de carbon. A venit acum cu acordul Mercosur. După 35 de ani de la Revoluție - la mine e după 40 de ani, că de 40 de ani fac agricultură - nu mai am nicio șansă de supraviețurie. Singura șansă este să ieșim în stradă (...)", a declarat pentru Realitatea PLUS fermierul Ștefan Muscă.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Nemulțumirile oamenilor vizează creșterea taxelor și impozitelor, măsurile de austeritate din ultimele luni și scumpirile care au afectat costul vieții. Mulți români afirmă că nu mai pot face față cheltuielilor zilnice și observă majorări constante ale prețurilor la raft.

Liderul AUR, George Simion, susține că protestul reprezintă un semnal de alarmă din partea celor care s-au săturat „să plătească nota de plată a politicienilor”. Organizatorii transmit că manifestația va fi una pașnică, însă mesajul principal este ferm: oprirea austerității și găsirea unor soluții reale pentru îmbunătățirea nivelului de trai.

