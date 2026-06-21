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Politica· 1 min citire
PSD decide astăzi dacă intră la guvernare alături de Executivul condus de Adrian Veștea
PSD
Partidul Social Democrat se reunește duminică, de la ora 16:00, în cadrul Consiliului Politic Național, pentru a lua decizia finală privind participarea la viitorul Guvern condus de Adrian Veștea. Social-democrații analizează atât varianta intrării la guvernare, cât și posibilitatea de a susține Executivul doar din Parlament.
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