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Ședința Birourilor Permanente Reunite din Parlament a fost SUSPENDATĂ: când vor fi reluate discuțiile

Ședință suspendată în Parlament

Ședință suspendată în Parlament

Scris deStoica Marian
Publicat22 iun. 2026, 10:37
Sursărealitatea.net

Sedința Birourilor Permanente Reunite din Parlament, desfășurată în format online, în care urma să se stabilească audierea miniștrilor Guvernului Veștea a fost suspendată, luni dimineață.

UPDATE - Ședința Birourilor Permanente Reunite va fi reluată în format exclusiv online de la ora 10:45, conform unor surse citate de Realitatea PLUS.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Ședința Birourilor Permanente Reunite ale celor două camere ale Parlamentului a fost suspendată, la scurt timp după ce a început.

Se pare că membrii Partidului Național Liberal din tabăra lui Ilie Bolojan încearcă să blocheze învestirea guvernului condus de către Adrian Veștea. Aceștia vor ca în cadrul listei de miniștri să nu apară sigla PNL, potrivit Realitatea PLUS.

Ședința Birourilor Reunite urmează să fie reluată, cel mai probabil, mai târziu.

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