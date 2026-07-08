Trump anunță reluarea războiului cu Iranul „Armistițiul s-a terminat”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri, la Ankara, unde participă la a doua zi a summitului NATO, că armistițiul cu Iranul s-a încheiat, semnalând o nouă escaladare a tensiunilor din Orientul Mijlociu.
Șeful de la Casa Albă a afirmat că înțelegerea dintre Washington și Teheran practic nu mai există și a sugerat că încercările diplomatice nu mai au nicio utilitate.
„Este o pierdere de timp să te ocupi de ei”, a declarat Donald Trump în marja summitului NATO.
Trump spune că acordul cu Iranul a eșuat
Declarația liderului american reprezintă cel mai clar semnal de până acum că memorandumul de înțelegere convenit între Statele Unite și Iran este aproape complet compromis.
Donald Trump a lansat noi atacuri verbale la adresa regimului de la Teheran, pe care l-a descris drept format din „oameni răi și bolnavi”.
Președintele american a mai acuzat Iranul că a încălcat armistițiul prin atacurile asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Hormuz și a caracterizat autoritățile iraniene drept „jucători murdari”.
În același timp, liderul de la Casa Albă a declarat că Statele Unite își pierd timpul încercând să discute cu Iranul și a spus că preferă să „facă treaba noastră” în locul continuării eforturilor diplomatice.
Iranul anunță atacuri asupra unor ținte americane
Declarațiile lui Donald Trump au venit după ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a anunțat că a lansat atacuri asupra unor ținte militare americane din Bahrain și Kuweit.
Potrivit autorităților iraniene, operațiunile au reprezentat un răspuns la atacurile desfășurate anterior de Statele Unite asupra Iranului.
Armata iraniană a transmis că printre obiectivele vizate s-a numărat și o bază aeriană din Bahrain care găzduiește forțe americane.
SUA au lovit zeci de ținte și au reimpus sancțiuni
Un oficial american a declarat că Washingtonul a lansat atacuri și a reintrodus sancțiuni asupra vânzărilor de petrol iranian, măsurile fiind prezentate drept o „pedeapsă” pentru atacurile asupra navelor din apropierea Strâmtorii Hormuz.
Potrivit armatei americane, au fost lovite peste 80 de ținte militare.
Escaladarea tensiunilor a avut efecte imediate și pe piețele internaționale, unde prețurile petrolului au înregistrat creșteri după anunțarea atacurilor și a noilor sancțiuni.
Subiectul Iranului umbrește summitul NATO de la Ankara
Criza din Orientul Mijlociu s-a suprapus peste reuniunea liderilor NATO de la Ankara.
În cadrul summitului, secretarul general al Alianței a salutat creșterea cheltuielilor pentru apărare, una dintre principalele teme promovate de Donald Trump.
În același timp, premierul Danemarcei a reiterat că Groenlanda „nu este de vânzare”, după ce președintele american a afirmat din nou că insula „ar trebui să fie controlată de SUA”.
Declarațiile lui Donald Trump privind încheierea armistițiului cu Iranul și noile atacuri din Orientul Mijlociu au transformat însă conflictul dintre Washington și Teheran în unul dintre cele mai urmărite subiecte ale summitului NATO de la Ankara.