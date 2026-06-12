USR respinge susținerea Guvernului Eugen Tomac și propune revenirea la o formulă politică fără PSD

USR a decis oficial să nu voteze în Parlament guvernul propus de Eugen Tomac, după o serie de discuții interne și consultări politice. Decizia a fost luată cu o majoritate covârșitoare în forul de conducere al partidului, care a concluzionat că varianta unui executiv tehnocrat nu ar putea funcționa eficient în actualul context politic.

Liderii USR au argumentat că un astfel de guvern ar avea o problemă fundamentală de legitimitate și responsabilitate, în condițiile în care deciziile nu ar avea un „centru clar de comandă” și nu ar exista o asumare politică reală a măsurilor adoptate. În opinia formațiunii, acest lucru nu ar rezolva criza politică, ci ar putea chiar să o adâncească.

Totodată, USR a prezentat și o alternativă la varianta tehnocrată: refacerea unei formule de guvernare politică formată din PNL, USR, UDMR și grupul minorităților, însă fără participarea PSD.

Potrivit conducerii partidului, o astfel de structură ar avea avantajul asumării directe a responsabilității politice și ar permite continuarea reformelor într-un cadru mai stabil.

Reprezentanții USR au subliniat că nu este vorba despre o respingere a persoanei Eugen Tomac, ci despre respingerea ideii unui guvern tehnocrat într-un moment pe care îl consideră unul de criză politică, ce necesită soluții asumate clar de partidele parlamentare.