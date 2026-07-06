Zelenski avertizează asupra unui nou atac rusesc de amploare şi cere livrarea urgentă a rachetelor Patriot

Publicat 6 iul. 2026, 07:57 Sursă realitatea.net

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia pregăteşte un nou atac de amploare împotriva Ucrainei, îndemnând populaţia civilă să acorde atenţie sporită alertelor de raid aerian şi solicitând aliaţilor occidentali să accelereze livrările de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

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