Valul de căldură care a ucis mii de oameni în Europa. Peste 14.000 de decese și temperaturi imposibile fără schimbările climatice

Valul de căldură extremă care a lovit Europa de Vest între 18 iunie și 1 iulie a provocat mii de decese și a devenit unul dintre cele mai grave dezastre climatice înregistrate pe continent. Datele preliminare privind mortalitatea și estimările cercetătorilor din șase dintre cele mai afectate țări indică cel puțin 14.000 de decese suplimentare în perioada temperaturilor extreme.
Valul de căldură a doborât recorduri în mai multe state europene. Oamenii de știință susțin că temperaturile neobișnuit de ridicate ar fi fost aproape imposibile în lipsa schimbărilor climatice provocate de activitatea umană și de arderea combustibililor fosili.
Cel puțin 14.000 de decese suplimentare în șase țări
Cifrele preliminare arată aproximativ 2.000 de decese suplimentare în Franța, 1.740 în Belgia, 6.800 în Germania și 480 în Olanda. În Spania au fost înregistrate 810 decese asociate direct căldurii, iar în Marea Britanie cercetătorii estimează că aproximativ 2.200 de persoane au murit din cauza temperaturilor extreme.
Un set separat de date publicat de EuroMOMO arată că cele 27 de țări monitorizate de acest serviciu au raportat 10.650 de decese suplimentare doar în perioada 22-28 iunie. Datele se pot modifica pe măsură ce autoritățile primesc și analizează noi informații, conform Politico.
Decesele suplimentare reprezintă diferența dintre mortalitatea înregistrată într-o anumită perioadă și nivelul mediu estimat. Numărul exact al victimelor căldurii este dificil de stabilit, deoarece temperaturile ridicate nu provoacă doar insolație, ci pot agrava afecțiuni deja existente.
„Este foarte plauzibil ca aceste cifre să fie legate în primul rând de căldură”, a declarat Lasse Skafte Vestergaard, medic șef la Institutul Statens Serum din Danemarca, care găzduiește EuroMOMO. „Nu există alte explicații evidente sau amenințări la adresa sănătății publice în prezent în Europa care ar putea explica acest lucru. Și cifrele sunt într-adevăr destul de neobișnuite în ceea ce privește magnitudinea.”
Franța și Belgia, lovite puternic de temperaturile extreme
În Franța, unde temperaturile au trecut de 40 de grade Celsius, autoritățile au raportat 2.025 de decese suplimentare între 22 și 28 iunie. Numărul reprezintă o creștere de 29% față de săptămâna anterioară, iar cele mai multe victime aveau cel puțin 45 de ani.
Regiunea Île-de-France, care include Parisul, a înregistrat 619 decese suplimentare într-o singură săptămână, ceea ce înseamnă o creștere de 62,8%. Agenția franceză de sănătate a avertizat că bilanțul ar putea fi mai mare.
În Belgia au fost înregistrate 1.747 de decese suplimentare între 18 iunie și 1 iulie. Cea mai afectată a fost regiunea Valonia, unde au fost raportate 919 decese în plus, o creștere de 76%.
Deși persoanele în vârstă au fost cele mai expuse, 280 dintre victime aveau mai puțin de 65 de ani. Potrivit institutului de sănătate publică Sciensano, acesta a fost cel mai mortal val de căldură din Belgia de la începutul monitorizărilor, în anul 2000.
Germania a înregistrat cel mai mare număr de victime
Germania a raportat 6.800 de decese suplimentare în săptămâna 22-28 iunie. Institutul Robert Koch a estimat că aproximativ 5.100 de decese pot fi puse direct pe seama temperaturilor ridicate înregistrate în 2026, cele mai multe producându-se în timpul valului de căldură din luna iunie.
Și în acest caz, autoritățile avertizează că numărul real ar putea fi mai mare. Germania este țara cu cel mai ridicat bilanț dintre statele europene analizate.
În Spania, între 18 și 30 iunie, au fost înregistrate 812 decese care pot fi atribuite direct căldurii. Temperaturile au depășit 40 de grade Celsius în mai multe zone, însă aproximativ 40% dintre locuințele spaniole au aer condiționat, față de media europeană de 20%.
Persoanele de peste 80 de ani, cele mai afectate în Olanda
Institutul național de sănătate publică din Olanda a raportat 480 de decese suplimentare în perioada 22-28 iunie. Cele mai multe victime aveau peste 80 de ani, însă autoritățile au precizat că situația completă va putea fi stabilită după apariția unor date suplimentare.
În Anglia și Țara Galilor, oamenii de știință estimează că aproximativ 2.200 de persoane au murit din cauze asociate căldurii între 18 și 28 iunie. Pentru lunile mai și iunie, numărul victimelor temperaturilor ridicate ar ajunge la aproximativ 2.700.
Cercetătorii au calculat că 42% dintre aceste decese pot fi atribuite creșterii temperaturilor provocate de schimbările climatice.
„Aceste valuri de căldură record arată încă o dată că criza climatică nu este o amenințare viitoare, ea se întâmplă acum”, a declarat secretarul pentru Energie al Marii Britanii, Ed Miliband.