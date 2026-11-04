Ana Maria Păcuraru: Donald Trump, prima reacție după înfrângerea republicanilor. Ce a transmis despre războiul din Iran și viitorul lui JD Vance

Publicat 4 nov. 2026, 21:43 Sursă realitatea.net

Donald Trump a vorbit pentru prima dată după pierderea controlului asupra ambelor camere ale Congresului de către republicani. Jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă, a transmis în timp real declarațiile președintelui american și detalii despre tensiunile cu JD Vance.

Distribuie articolul