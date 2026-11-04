Percheziții în trei localități din Mehedinți: arme și muniție deținute ilegal, descoperite de polițiști

Trei percheziții în Vânju Mare, Vânători și Cernaia, în operațiunea JUPITER. Polițiștii au ridicat arme și muniție deținute ilegal. Un bărbat, dus la audieri.
Acțiune de amploare a polițiștilor din Mehedinți, în cadrul operațiunii „JUPITER”! Trei percheziții domiciliare au avut loc miercuri, 4 noiembrie, în localitățile Vânju Mare, Vânători și Cernaia, într-un dosar care vizează deținerea ilegală de arme și muniții.
Descinderile au fost efectuate de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Mehedinți, sub supravegherea procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă Judecătoriile Strehaia și Vânju Mare.
Acțiunea s-a desfășurat în baza a trei mandate de percheziție domiciliară, în cadrul a două dosare penale ce vizează infracțiunea de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, prin deținerea fără drept a unor arme neletale supuse autorizării.
Arme și muniție, ridicate în urma perchezițiilor
În timpul verificărilor, oamenii legii au identificat și ridicat două arme neletale deținute ilegal: o armă lungă, de calibrul 5,5 mm, și o armă scurtă, de calibrul 4,5 mm.
De asemenea, polițiștii au descoperit elemente de muniție aferente celor două arme, precum și un cartuș letal de vânătoare, de calibrul 12, deținut fără respectarea prevederilor legale.
Un bărbat din Vânju Mare, dus la audieri
În urma activităților desfășurate, un bărbat în vârstă de 43 de ani, din orașul Vânju Mare, a fost condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, pentru audieri.
Operațiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Mehedinți și al polițiștilor din cadrul secțiilor de poliție rurală Strehaia și Cujmir.
Acțiunile fac parte din demersurile Poliției Române pentru prevenirea și combaterea infracționalității, inclusiv a faptelor care vizează regimul armelor și munițiilor.