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A doua sesiune a bacalaureatului continuă astăzi cu proba obligatorie a profilului

Sesiune Bacalaureat

Sesiune Bacalaureat

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 08:59
Sursărealitatea.net

Sunt înscrişi peste 33.000 de candidaţi, dintre care mai mult de 22.000 sunt absolvenţi ai promoţiei curente.

Cea de a doua sesiune a examenului de bacalaureat continuă astăzi cu proba obligatorie a profilului, după ce ieri elevii au susţinut proba scrisă la Limba şi literatura română.

Miercuri este programată proba la alegere a profilului şi specializării, iar joi se va desfăşura testarea la Limba şi literatura maternă.

Potrivit Ministerului Educaţiei, sunt înscrişi peste 33.000 de candidaţi, dintre care mai mult de 22.000 sunt absolvenţi ai promoţiei curente. Primele rezultate vor fi afişate marţea viitoare, pe 18 august, iar cele finale, după soluţionarea contestaţiilor, pe 24 august.

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